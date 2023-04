Giubileo: Gualtieri, dopo Pasqua secondo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per gli interventi in vista del Giubileo di Roma, il secondo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri è previsto entro il mese di aprile. "Ringrazio il governo per gli interventi di semplificazione normativa, inseriti come emendamento al decreto in corso di conversione". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. "Siamo in corso di finalizzazione del secondo Dpcm che vedrà la luce subito dopo Pasqua, entro il mese di aprile. Sta seguendo le procedure amministrative consuete. Complessivamente vi saranno compresi 175 interventi", ha concluso il sindaco. (Rer)