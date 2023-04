Cultura: Rampelli (Fd’I), ecco la vera proposta di legge su lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli spiega la proposta di legge sulla promozione della lingua italiana. “A correzione dei commenti fatti da molti, senza conoscere il testo. Non ho inviato alcun comunicato stampa, né fatto una conferenza stampa di presentazione”, ha dichiarato il vicepresidente della Camera. “La proposta è stata presentata a inizio legislatura in automatico, riproponendola dalle precedenti che riportavano la firma di tutto il gruppo Fratelli d’Italia. Un'agenzia di stampa, rovistando tra le proposte di legge (Pdl) giacenti, si è autonomamente ‘appassionata’ e gli ha dedicato un lancio. Da qui il dibattito di questa settimana”, ha continuato Rampelli. “La Pdl non prevede il divieto di utilizzare parole straniere, non interviene per limitare la libertà individuale di ogni persona nell'uso dei termini che desidera. Dunque anche le conseguenti critiche sull'uso del termine ‘underdog’ da parte del presidente Meloni, a prescindere dall'unicità della parola scelta, sono infondate”. “La Pdl – ha sottolineato – impone che la Pubblica amministrazione (e altri enti pubblici e privati che operano sul nostro territorio) usi termini italiani per farsi capire dai cittadini. Si tratta dell'elementare 'diritto di comprensione' che va garantito a tutti i cittadini, compresi gli ‘ultimi’, i soggetti socialmente svantaggiati, gli anziani, i giovanissimi, coloro che per ragioni economiche hanno lasciato gli studi per andare a lavorare. E pagano le tasse”. “Nessuno – ha continuato il vicepresidente della Camera dei deputati – può permettersi di escluderli da leggi, regolamenti, contratti, convenzioni, diritti, doveri, opportunità, ciclo dei consumi. La democrazia deve essere accessibile a tutti sennò diventa aristocrazia ‘illuminata’”. “La Pdl si rivolge dunque ai soggetti economici, non di cittadini, per questo le sanzioni hanno uno spettro così ampio (da 5 a 100 mila euro), anche per considerare la fattispecie della reiterazione. Fermo restando che non è questo il cuore della proposta, che peraltro potrà essere migliorata in sede di approvazione e la cui parte operativa si troverà nei decreti attuativi”, ha evidenziato Rampelli. (segue) (Rin)