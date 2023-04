Cultura: Rampelli (Fd’I), ecco la vera proposta di legge su lingua italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Altra osservazione simpatica e tendenziosa riguarda il ministero del Made in Italy, varato esattamente con lo scopo di promuovere i prodotti italiani all'estero. Ovvio che l'effetto, nel caso in cui volessimo dire 'fabbricato in Italia' sarebbe decisamente diverso. La proposta di legge – ha precisato Rampelli – infatti non contempla gli enti che operano nel campo della internazionalizzazione perché l'obiettivo di favorire la penetrazione delle eccellenze italiane all'estero si ottiene più efficacemente con l'uso della lingua dominante, l'inglese”. “La maggioranza delle nazioni europee, a eccezione di quelle anglofone o multilingue, difende la lingua madre fin dalla Costituzione. Gli Stati europei che riconoscono nella propria Costituzione la lingua ufficiale sono 18 su 27: l'Austria (art.8), la Bulgaria (art.3), Cipro (art.3), la Croazia (art.12), l'Estonia (art.7), la Finlandia (art.17), la Francia (art.2), l'Irlanda (art.8), la Lettonia (art.4), la Lituania (art.14), Malta (art.5), la Polonia (art.27), il Portogallo (art.11), la Romania (art.13), la Slovacchia (art.6), la Slovenia (art.11), la Spagna (art.3) e l'Ungheria (art. H). Ovviamente – ha proseguito Rampelli – non lo fanno le nazioni anglofone né quelle multilingue. Noi giustamente tuteliamo le minoranze linguistiche, ma non la lingua italiana rendendo incompleto il testo. A ben vedere le minoranze linguistiche francofone e tedesche stanno all'italiano, come l'italiano sta al sistema globale, dove domina il ceppo anglo-americano. Siamo nel mondo minoranza linguistica, come le altre lingue europee che, per questo, si sono messe in protezione”. “Altra infondata obiezione che certo non eleva il dibattito culturale sui destini delle lingue madri nel mondo è quella secondo la quale la proposta di legge avrebbe un retropensiero autarchico. In regime autarchico – ha sostenuto Rampelli – si ostacolava l'uso dei termini stranieri da parte dei cittadini e si italianizzavano i termini stranieri che non trovavano una corrispettiva traduzione in italiano. Nella proposta di legge non ci sono nessuno di questi due aspetti. Semmai l'obiettivo è di allineare l'Italia alle altre nazioni europee che su questa materia sono più avanti di noi con risultati raggiunti trasversalmente agli schieramenti tradizionali, perché la lingua madre non è di destra né di sinistra”. (segue) (Rin)