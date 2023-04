Cultura: Rampelli (Fd’I), ecco la vera proposta di legge su lingua italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Interpellato dai giornalisti, il presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini ha criticato il testo nonostante l'Accademia abbia stilato documenti e saggi, organizzato convegni e gruppi di studio contro l'invasione di lingue straniere e linguaggi tecnologici (che contaminano l'italiano). Il presidente ha lamentato l'ammontare della sanzione che rischia di inficiare la bontà del progetto, probabilmente cadendo nell'errore fatto da altri nel pensare che le sanzioni fossero indirizzare a singoli cittadini. Inutile dire – ha puntualizzato Rampelli – che trattandosi di una proposta di legge, è soggetta a tutte le modifiche del caso anche all'eliminazione delle stesse sanzioni. Ma è difficile immaginare una regolamentazione senza sanzione. Infine, il presidente ha lamentato il mancato coinvolgimento dell'Accademia. Evidentemente il professore non ha letto la Pdl perché nell'articolato è previsto il coinvolgimento proprio dell'Accademia della Crusca, insieme all'Enciclopedia Treccani e alla società Dante Alighieri”. “La Francia incardina la lingua madre nella Costituzione e, non è la sola, possiede leggi ordinarie a declinare il principio della sua difesa. La legge Toubon, cui s'ispira la mia proposta, fu approvata con presidente della Repubblica Francois Mitterand e prevede sanzioni per gli stessi soggetti da me menzionati. Ma nel metodo francese c'è di più: esiste il ministero per la Francofonia e, perfino, una commissione per l'arricchimento della lingua francese che, ogni anno, riferisce al Parlamento i nuovi vocaboli creati e introdotti per sostituire quelli stranieri che si sono inseriti nel linguaggio comune. E, soprattutto, c'è una legge sul 'diritto di comprensione'. Macron dunque è fascista?”, ha concluso Rampelli. (Rin)