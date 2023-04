Migranti: Fratoianni (Avs), Salvini disco rotto, chiudere Cpr, luoghi di degrado e umiliazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Salvini il solito disco rotto sui migranti: per avere davvero politiche migratorie giuste ed efficaci non servono nuovi Cpr, anzi bisognerebbe chiudere al più presto tutti questi mostri giuridici che rendono impossibile la vita delle persone, in situazioni di degrado e di umiliazione insopportabili". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, replicando alle parole del ministro leghista. "E se poi fanno un vertice a palazzo Chigi, invece della solita propaganda stantia pensino a come superare una legislazione come quella della Bossi-Fini ingiusta, inutilmente feroce ed inefficace. E infine, se ne sono capaci data la poca credibilità internazionale di questo esecutivo, convincano piuttosto l'Unione Europea - conclude Fratoianni - ad organizzare una missione istituzionale di ricerca e soccorso nel Mediterraneo". (Rin)