Stellantis: Provenzano (Fim-Cisl) a ‘Nova’ su assunzioni in Francia, governo deve valutare aspettative su ulteriori misure fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Non vorrei che Stellantis attendesse ulteriori misure fiscali per procedere alle assunzioni. Credo che il governo di fronte a questi segnali debba affrontare il tema con attenzione, il ministro Urso deve capire se Stellantis si attende qualcosa e di conseguenza muoversi, magari nella prossima manovra finanziaria. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova’ il segretario di Fim-Cisl Torino Davide Provenzano, commentando le assunzioni annunciate da Stellantis in Francia e attualmente disattese in Italia. “I volumi della 500 bev a Mirafiori sono a limiti tali da far immaginare delle assunzioni dopo 12 anni di cassa integrazione. Capiamo i costi, ma il budget pensioni è molto capiente. I trasfertisti diventano un problema quando, come in questo caso, vanno a sostituire la mancanza di personale. Stellantis dovrebbe affrontare il tema occupazione sul medio-lungo termine: le assunzioni ti legano al territorio”, ha concluso. (Rpi)