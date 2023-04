Algeria: ex ministro Sanità condannato a 7 anni reclusione per riciclaggio di denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Sidi M'hamed di Algeri ha condannato l'ex ministro della Sanità, Abdelmalek Boudiaf, a sette anni di reclusione, e a una multa di 4 milioni di dinari algerini (circa 27 mila euro), per arricchimento illecito, riciclaggio di denaro e occultamento nell'ambito di un’organizzazione criminale, e per aver concesso vantaggi ingiustificati nella conclusione di contratti. Lo riferisce l’agenzia di stampa algerina “Aps”, secondo cui anche il figlio dell’ex ministro è stato condannato a una pena detentiva di quattro anni, mentre per la figlia la pena ammonta a 18 mesi. La moglie di Boudiaf, invece, è stata assolta. “Aps” fa poi fatto sapere che l'ex direttore generale ad interim della Farmacia centrale degli ospedali (Pch), M'hamed Ayad, è stato condannato a 18 mesi di reclusione, mentre per altri imputati, coinvolti nello stesso caso, che ha riguardato 18 persone in totale, le pene hanno raggiunto anche i quattro anni. A seguito della mobilitazione popolare scoppiata in Algeria nel 2019, che hanno portato alle dimissioni del presidente in carica Abdelaziz Bouteflika, sono stati diversi gli ex ministri processati con l’accusa di corruzione e arricchimento illecito.(Res)