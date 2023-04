Rai: M5s su Vigilanza, buon lavoro a Floridia e a commissari pentastellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo lieti che la presidenza di una commissione di garanzia così delicata come la vigilanza Rai sia andata alla nostra Barbara Floridia, da sempre in primissima linea sui temi dell'educazione, dell'inclusione e della sostenibilità. “Conosciamo da vicino le sue doti di competenza, imparzialità ed equilibrio che saprà mettere al servizio della commissione di vigilanza. I nostri migliori auguri di buon lavoro vanno a lei e agli altri commissari del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, Dolores Bevilacqua, Riccardo Ricciardi, Dario Carotenuto. È davvero una bella squadra". Così gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Cultura alla Camera e al Senato Luca Pirondini, Gaetano Amato, Antonio Caso, Susanna Cherchi, Vincenza Aloisio e Francesco Castiello. (Rin)