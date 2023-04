Nigeria: rapiti 10 studenti nello Stato di Kaduna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 studenti delle scuole secondarie sono stati rapiti nello Stato di Kaduna, nel nord-ovest della Nigeria. Lo riferiscono le autorità citate dai media locali, secondo cui gli studenti sono stati sequestrati ieri in una scuola governativa di Awon. Kaduna è uno dei numerosi Stati in cui le bande armate hanno spesso effettuato attacchi. Nel 2021 centinaia di studenti sono stati rapiti a scopo di riscatto da varie scuole e college ma negli ultimi mesi c'è stata una tregua di tali attacchi. L'anno scorso il governo nigeriano ha introdotto nuove banconote e limitato prelievo di contanti, in parte per cercare di fermare i rapimenti a scopo di riscatto. (Res)