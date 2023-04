Cina: stampa, il nuovo capo di gabinetto renderà l’entourage di Xi ancora più chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cai Qi, il nuovo capo di gabinetto di Xi Jinping, renderà “ancora più chiuso” l’entourage del presidente cinese, contribuendo a un ulteriore accentramento dei poteri ai vertici del Partito comunista. Lo afferma il quotidiano “South China Morning Post” citando l’opinione di diversi esperti di politica cinese. Dai tempi di Mao Zedong, Cai è il funzionario più alto in grado a ricoprire l’incarico di direttore dell’Ufficio generale del comitato centrale del Partito comunista. L’ufficio, che ha sede nel complesso di Zhongnanhai a Pechino, si occupa di preparare documenti, incontri e disposizioni di sicurezza per i vertici del partito. È un lavoro che si svolge generalmente lontano dai riflettori, tranne in occasione delle visite interne e internazionali del segretario generale: in tali occasioni sarà quasi sempre possibile vedere Cai al fianco di Xi. (segue) (Cip)