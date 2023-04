Ucraina: Papperger (Rheinmetall), pronti ad aiutare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall è pronto ad aiutare l'Ucraina a “raggiungere un livello di equipaggiamento militare che non sia in alcun modo inferiore ai più alti standard occidentali e stabilisca persino nuovi parametri di riferimento”. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, a seguito dell'incontro che ha avuto a Kiev il 30 marzo scorso con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Come riferisce “Dimensions”, il periodico di Rheinmetall, l'Ad ha definito il colloquio “estremamente fruttuoso e ricco di fiducia”. Per l'azienda, ha aggiunto Papperger, “è una preoccupazione fondamentale sostenere i nostri amici ucraini nella lotta per la libertà e la democrazia e soddisfare le loro necessità urgenti il ​​più rapidamente possibile”. L'Ad ha proseguito: “Siamo orgogliosi che la Germania stia facendo di tutto per aiutare il popolo ucraino, attraverso aiuti umanitari, sostegno finanziario e la consegna di equipaggiamento militare”. Rheinmetall è “in stretto contatto con il governo federale per aiutare nel modo più efficiente e rapido possibile” il Paese aggredito dalla Russia. Secondo Papperger, l'Ucraina deve soddisfare “i bisogni urgenti” delle sue Forze armate e potenziare “in maniera significativa” le sue capacità di difesa per il futuro. In questo contesto, ha continuato l'Ad di Rheimetall, con Zelensky “abbiamo discusso dei modi per approfondire e intensificare il partenariato esistente”. In questa prospettiva, Papperger ha evidenziato: “Siamo pronti ad aiutare l'Ucraina a raggiungere un livello di equipaggiamento militare che non sia in alcun modo inferiore ai più alti standard occidentali e stabilisca persino nuovi parametri di riferimento”. (segue) (Geb)