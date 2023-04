Ucraina: Papperger (Rheinmetall), pronti ad aiutare il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sua esperienza nei settori dei mezzi da combattimento, delle munizioni, della difesa aerea e dei veicoli per la logistica, Rheinmetall è in grado di “rimanere un partner prezioso e capace per l'Ucraina nel lungo periodo. Inoltre, con Zelensky sono astate affrontate le possibilità del gruppo di fornire “un contributo sostenibile al rafforzamento dell'Ucraina nel campo dell'economia della difesa”, con il “trasferimento di tecnologia” e la “creazione di capacità produttive” nell'ex repubblica sovietica. Rheinmetall sta attualmente lavorando “a pieno ritmo” per costruire una nuova linea di produzione di munizioni di medio calibro presso il sito di Unterluess in Bassa Sassonia. I proiettili sono destinati ai mezzi corazzati antiaerei Gepard, che la Germania ha trasferito all'Ucraina. Le consegne dovrebbero iniziare nella prossima estate. Intanto, il conglomerato sta discutendo con i governi di Berlino e Kiev la realizzazione di una fabbrica di carri armati Panther Kf51 nell'ex repubblica sovietica. (Geb)