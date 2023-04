Imprese: Gruppo Snam, Federico De Nora e Norfin annunciano vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie di Industrie De Nora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asset Company 10 Srl - società interamente controllata da Snam Spa - Federico De Nora Spa e Norfin Spa hanno annunciato oggi la vendita di circa 10 milioni di azioni ordinarie da essi detenute in Industrie De Nora Spa e rappresentanti il 5 per cento del capitale sociale della società. La vendita – riferisce una nota – avverrà mediante un'offerta rivolta a investitori istituzionali qualificati attraverso un processo di accelerated bookbuilding. Il prezzo per ogni azione offerta sarà determinato mediante il processo di bookbuilding rivolto ad investitori istituzionali. Tale processo di bookbuilding prenderà avvio in data odierna, salvo il diritto di interromperlo in qualsiasi momento con breve preavviso. I risultati dell'offerta, compreso il numero di azioni offerte e il prezzo per ogni azione offerta, saranno annunciati non appena possibile dopo la chiusura del processo di bookbuilding. Le azioni oggetto dell'offerta proverranno in parte dalla conversione di azioni a voto multiplo in azioni ordinarie per effetto del loro trasferimento. L'operazione è volta ad aumentare il flottante e la liquidità delle azioni della società. A seguito dell'offerta, Federico De Nora Spa manterrà il controllo di Industrie De Nora Spa. I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunners impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute dopo il closing dell'operazione, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato. BofA Securities e Goldman Sachs International agiscono in qualità di Joint Bookrunners per l'operazione. (Com)