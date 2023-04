Rifiuti: M5s-CR, chiusura Rocca Cencia, alternative poco chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La chiusura del Tmb di Rocca Cencia ci preoccupa molto, per i tempi e modi con cui è arrivata. Parrebbe in anticipo rispetto alla stessa tabella di marcia stabilita dalla maggioranza, nonostante un periodo non particolarmente roseo per la raccolta rifiuti a Roma e con le festività pasquali alle porte. Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, e Antonio De Santis, capogruppo Lista Civica Virginia Raggi - Ecologia e Innovazione. "Inoltre, al di là della cerchia ristretta del sindaco, - aggiungono - nessuno ha chiaro in quali modi si intenda sopperire alla perdita di questo impianto. Il Sindaco si è limitato a fare cenno in maniera fumosa ad altre opzioni e di trasferimenti all'estero, ma con nessun dato concreto. Il problema è sempre quello: l'Assemblea capitolina in questa consiliatura sembra essere stata privata del suo ruolo decisionale e ridotta a semplice uditorio. Chiediamo chiarezza e costi di questa operazione. Il rischio è che a farne le spese siano tutti i romani, che nel migliore dei casi già stanno patendo un servizio a singhiozzo".(Com)