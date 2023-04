Tunisia: capo Lega diritti umani, atteso a giorni annuncio su contenuto iniziativa di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenuto dell'iniziativa di dialogo lanciata dall'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), la Lega Tunisina per la difesa dei diritti umani, l'Ordine degli avvocati e il Forum tunisino per i diritti economici e sociali per uscire dalla crisi che sta attraversando la Tunisia sarà annunciata tra l’8 e il 9 aprile o all’inizio della prossima settimana. Lo ha reso noto, oggi, il capo della Lega diritti umani, Bassem Trifi, in dichiarazioni all'emittente radiofonica "Mosaique fm" spiegando che l'iniziativa include elementi politici, economici e sociali e una tabella di marcia per uscire dalla crisi politica ed economica del Paese nordafricano, oltre a “misure pratiche concrete” che saranno presentate alle organizzazioni della società civile. Trifi ha riferito che l'iniziativa sarà presentata anche alla presidenza della Repubblica, con la speranza che l'autorità esecutiva rifletterà sugli esiti, le proposte e le soluzioni presentate e dia un riscontro positivo. (segue) (Tut)