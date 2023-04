Tunisia: capo Lega diritti umani, atteso a giorni annuncio su contenuto iniziativa di dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risalgono al mese di gennaio scorso i primi incontri dell'Iniziativa di salvezza nazionale alla presenza del segretario generale dell'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), Noureddine Taboubi, il decano degli avvocati, Hatem Mziou, il presidente della Lega tunisina per i diritti umani, Bassem Trifi, e il presidente del Forum tunisino per i diritti economici e sociali, Abderrahman Hedhili. "Alla luce della crisi che sta attraversando il Paese, non possiamo fare altro che sederci al tavolo del dialogo", aveva dichiarato Taboubi, aggiungendo: "Verrà formulato un programma integrato basato su razionalità e indipendenza, mentre le organizzazioni stanno lavorando per trovare soluzioni per salvare il Paese". (Tut)