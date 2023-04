Etiopia: arrestati membri gruppo clandestino, puntavano a uccidere funzionari governativi di alto rango

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità etiopi hanno arrestato diverse persone appartenenti ad un presunto gruppo clandestino accusato di complottare per uccidere funzionari governativi di alto rango. In una dichiarazione ripresa dal quotidiano "Addis Standard", la task force congiunta del governo per la pace e la sicurezza afferma che gli arrestati stavano lavorando in segreto per uccidere funzionari in quattro grandi città, inclusa la capitale Addis Abeba. Del gruppo clandestino - si legge nella dichiarazione - facevano parte accademici, proprietari di media e attivisti che tentavano di “istigare un conflitto a livello nazionale effettuando aggressioni contro alti funzionari del governo” ad Addis Abeba, Bahirdar, Adama e Dire Daua. Il gruppo, prosegue la dichiarazione, è sospettato di aver tentato di radunare le persone sulla base della religione, dell'etnia e del radicalismo politico per garantire che prendessero il potere promuovendo l'idea che i cittadini fossero attualmente sotto l'estrema oppressione del governo. “Stavano progettando di realizzare un movimento violento, dichiarando che avrebbero liberato la popolazione. Stavano lavorando per far precipitare la nazione ancora una volta nella crisi”, afferma la dichiarazione, secondo cui il gruppo ha cercato di collegare e organizzare gli studenti universitari con la popolazione locale in tutte le aree della regione di Amhara e di Addis Abeba e in tutti i college del Paese, oltre a organizzare un'ala militare e spaventare la popolazione attaccando i funzionari del governo. La task force congiunta ha sottolineato che rafforzerà lo sforzo coordinato per indagare su altri sospetti attivi nell'organizzazione del gruppo. (Res)