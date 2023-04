Decreto Pnrr: Liris (Fd'I), voto in Commissione procede in clima collaborazione, Boccia distratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà che il presidente Boccia è ancora molto occupato con i festeggiamenti per la sua elezione a capogruppo ma qualcuno, prima che faccia un'altra figuraccia, dovrebbe avvisarlo sul fatto che il voto in Commissione, alla presenza di tutto il governo, dal ministro Fitto ai rappresentanti degli altri ministeri competenti, procede in un clima di massima serenità. Concluderemo tutto il percorso a breve, e grazie alla mediazione voluta dal governo, e realizzata dal ministro Fitto, al quale va riconosciuto di non aver saltato neanche un incontro, sia maggioranza che opposizione riusciranno a realizzare i progetti che avevano immaginato". Lo scrive in una nota Guido Liris, senatore di Fratelli d'Italia. (Rin)