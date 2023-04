Auto: Spagna, Ford e sindacati raggiungono accordo su piano licenziamento di 1.144 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione di Ford Spagna e il sindacato maggioritario della fabbrica di Almussafes a Valencia, hanno raggiunto un accordo per l'applicazione di un programma di licenziamento che interesserà 1.144 lavoratori attraverso piani di pensionamento anticipato a partire dall'età di 53 anni. L'accordo, dopo settimane di difficili trattative, prevede anche un programma di uscita incentivata in cui l'azienda ha aumentato gli importi dei compensi proposti. L'Unione generale dei lavoratori (Ugt) ha sottolineato che la casa automobilistica ha finalmente accolto la sua richiesta principale e ha offerto piani di uscita volontaria per i nati nel 1969 e nel 1970, migliorando "in modo significativo" gli importi offerti per gli esuberi incentivati.(Spm)