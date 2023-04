Usa: proteste a New York per udienza Trump, per il sindaco nessuna minaccia concreta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna minaccia concreta a New York, nel quadro delle proteste organizzate il giorno dell’udienza preliminare a cui Donald Trump dovrà comparire tra poco, dopo che un gran giurì di Manhattan ha votato a favore della sua incriminazione la settimana scorsa. Lo ha confermato Fabien Levy, portavoce dell’ufficio del sindaco di New York, Eric Adams, aggiungendo che la polizia della città è pronta a rispondere ad eventuali disordini. (Was)