Francia: Commissione approva piano a sostegno Pmi per l'aumento dei prezzi energetici

- La Commissione europea ha approvato un piano rancese da 3,5 miliardi di euro per sostenere le piccole e medie imprese (Pmi) e le microimprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura è stato approvato nell'ambito del Quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione. Nell'ambito del piano, che va sotto il nome di "amortisseur électrique", sarà erogato un sostegno pubblico ad aziende che stanno attualmente affrontando costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente alti dei prezzi dell'elettricità, per evitare che possano essere trasferiti ai loro clienti. L'aiuto consisterà in importi limitati sotto forma di sovvenzioni dirette, con l'importo dell'aiuto individuale per ogni azienda che sarà modulato in base al prezzo contrattuale effettivo per il 2023. Le aziende ammissibili beneficeranno di una riduzione sulla bolletta elettrica, il cui importo corrisponderà generalmente alla differenza tra il prezzo contrattuale nel 2023 e un prezzo di riferimento, applicabile alla metà dell'elettricità effettivamente fornita ogni mese (con un tetto massimo del 90 per cento del consumo storico). (segue) (Beb)