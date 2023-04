Tunisia: ministro Commercio riceve ambasciatore di Russia, focus su relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio e per lo sviluppo delle esportazioni della Tunisia, Kalthoum Ben Rejeb, ha tenuto, oggi, un incontro con l'ambasciatore di Russia a Tunisi, Alexander Zolotov. Lo riferisce il ministero del Commercio sulla sua pagina Facebook ufficiale, precisando che, durante l'incontro, le parti hanno discusso dello stato attuale e delle prospettive per le relazioni economiche e commerciali tra Tunisia e Russia e dei modi per svilupparle in diversi settori. Tra gli obiettivi vi è quello di aumentare l'interscambio commerciale. Il ministro tunisino e l'ambasciatore russo hanno poi rivolto l'attenzione agli imminenti appuntamenti bilaterali, si legge nel comunicato del ministero. La Tunisia, dallo scoppio del conflitto in Ucraina, è diventata sempre più un punto di passaggio per la nafta russa, a beneficio in particolare della Corea del Sud, primo importatore al mondo di questo derivato del petrolio. Lo scorso ottobre, infatti, secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica francese “Rfi”, Tunisi aveva inviato a Seoul 82 mila tonnellate di nafta, mentre altre 274 mila tonnellate avrebbero dovuto essere spedite a novembre. Inoltre, tra agosto e novembre 2022, al porto tunisino di Skhira sono giunte, a bordo di navi cargo provenienti dal porto russo di Novorossiysk, circa 410 mila tonnellate di nafta. (Tut)