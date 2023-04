Usa: Elon Musk non è più l’uomo più ricco al mondo, al primo posto il francese Bernard Arnault

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Tesla, Elon Musk, non è più in cima alla classifica degli uomini più ricchi del mondo. Stando alla versione aggiornata della lista compilata annualmente dalla rivista “Forbes”, Musk è ora al secondo posto con un patrimonio di 180 miliardi di dollari, 39 in meno rispetto all’anno scorso. Al primo posto si trova invece Bernard Arnault, presidente della multinazionale francese Lvmh, con un patrimonio stimato a 211 miliardi di dollari. (Was)