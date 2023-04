Usa: corte d’appello respinge richiesta Trump, ex consiglieri testimonieranno su 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d’appello del circuito giudiziario del distretto di Columbia ha respinto una richiesta di emergenza presentata dagli avvocati di Donald Trump, tesa a bloccare la deposizione di alcuni ex consiglieri dell’ex presidente Usa, nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. La nuova sentenza arriva dopo che, la scorsa settimana, lo staff legale di Trump ha fatto ricorso in appello contro una decisione del giudice Beryl Howell, il quale ha respinto la richiesta di applicare il principio del privilegio esecutivo per bloccare le deposizioni di alcuni degli ex consiglieri dell’ex presidente, tra cui l’ex capo di gabinetto Mark Meadows. (Was)