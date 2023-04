© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Bhutan: presidente Murmu e premier Modi ricevono re Jigme Wangchuck - La presidente della Repubblica dell’India, Droupadi Murmu, ha ricevuto oggi il re del Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, in visita ufficiale a Nuova Delhi (3-5 aprile). Lo riferisce un comunicato della presidenza indiana. Murmu ha sottolineato che i due Paesi sono uniti da uno stretto legale basato sulla fiducia reciproca, la buona volontà e la comprensione. Inoltre, ha espresso orgoglio per il ruolo dell’India di principale partner di sviluppo del Bhutan, che si appresta a uscire dalla lista dei Paesi meno sviluppati, e ha ricordato i numerosi progetti congiunti nei settori della sanità, dell’istruzione e della formazione, dell’agricoltura, delle infrastrutture e della digitalizzazione. Assicurando che Nuova Delhi continuerà a offrire sostegno a Thimphu, Murmu ha osservato che la collaborazione dovrebbe espandersi anche in altri ambiti, facendo leva sulle potenzialità dei giovani. (Res)