I fatti del giorno - America Latina (2)

- Colombia: due guerriglieri dell'Eln morti in scontri con l'Esercito - Almeno due guerriglieri dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) sono morti in scontri con l’Esercito della Colombia in una zona rurale di Arauquita, nel dipartimento di Arauca, al confine con il Venezuela. Altri due guerriglieri sono stati catturati, riferisce l’emittente “Caracol”. Gli scontri si producono mentre sono in corso delicati colloqui di pace tra il gruppo armato e il governo nazionale. (segue) (Res)