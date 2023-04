I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: firmati accordi con sette Paesi del Club di Parigi - L'Argentina compie nuovi passi per dare continuità al programma di estinzione dei debiti internazionali mediate dal Club di Parigi. Lunedì il ministro dell'Economia, Sergio Massa, ha infatti firmato con Paesi Bassi, Germania, Canada, Israele, Finlandia, Danimarca e Austria, accordi utili a completare i pagamenti entro il 2028. Un passaggio che, ha sottolineato Massa, permetterà all'Argentina di poter accedere a nuovo credito internazionale in favore dell'economia privata. A ottobre scorso Buenos Aires e il gruppo informale avevano trovato l'intesa per far ripartire i pagamenti sospesi nel 2019, dopo il mancato rispetto delle condizioni poste dal "Club". (segue) (Res)