I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: console generale a Tokyo indicato nuovo rappresentante a Omc - Il governo del Brasile ha designato Guilherme de Aguiar Patriota, attualmente console generale a Tokyo (Giappone), come nuovo rappresentante presso l'Organizzazione mondiale commercio (Omc). "Il governo è lieto di annunciare la nomina dell'ambasciatore Guilherme de Aguiar Patriota come rappresentante permanente del Brasile presso l'Organizzazione mondiale del commercio e altre organizzazioni economiche con sede a Ginevra", si legge in una nota del ministero degli Esteri pubblicata su Twitter. L'Ambasciatore – la cui nomina deve essere ora ratificata dal Senato - è stato console generale del Brasile a Mumbai, in India (2019-2021), rappresentante speciale del Brasile alla conferenza sul Disarmo (2018-2019), delegato permanente supplente della delegazione permanente del Brasile a Ginevra, in Svizzera (2015-2018), rappresentante permanente supplente a rappresentante permanente della missione del Brasile presso le Nazioni unite (Onu), a New York, negli Stati Uniti (2013-2015) e consigliere speciale della presidenza della Repubblica (2010-2013). (segue) (Res)