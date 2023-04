I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: capo negoziatore governo nei colloqui con Eln, cessate il fuoco bilaterale necessario - Il capo negoziatore del governo nei colloqui di pace con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), Otty Patino, ha insistito sulla necessità di concordare un cessate il fuoco bilaterale nel terzo ciclo di colloqui con il gruppo armato, che prenderà il via a Cuba dopo la Settimana Santa. “Concordare un cessate il fuoco bilaterale è necessario affinché la popolazione civile possa trarne beneficio”, ha detto il capo negoziatore ed ex guerrigliero in dichiarazioni rilasciate all’emittente “BluRadio”. Quanto a una possibile sospensione del dialogo di pace in caso di mancato accordo sulla fine delle ostilità Patino ha detto che il governo potrebbe anche farlo, ma che ciò significherebbe non poter più tornare a dialogare con l’Eln. (Res)