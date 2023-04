Francia: presentata al Consiglio dei ministri la legge di programmazione militare 2024-2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Oggi al Consiglio dei ministri francese è stata presentata la Legge di programmazione militare (Lpm) che definisce il bilancio della difesa nel periodo compreso tra il 2024 e il 2030. Il testo prevede una spesa di 413 miliardi di euro sul settennato, contro i 295 miliardi del precedente. In questa legge "non c'è niente di troppo", ha commentato il ministro della Difesa, Sebastien Lecornu, dopo il Consiglio dei ministri, rispondendo a una domanda in cui si paragonava la somma annunciata ai 12 miliardi che il governo conta di risparmiare entro il 2030 con la riforma delle pensioni. "Opporre la nostra sicurezza collettiva al nostro modello sociale è assurdo", ha affermato a tal proposito Lecornu. Tra i vari obiettivi, la Lpm punta a colmare quelle lacune registrate negli ultimi anni dalla difesa francese. Tra questi, spiega l'emittente radiotelevisiva "France info", ci sono quelli nello sviluppo di droni e della lotta anti-droni, che assumono un contesto cruciale nell'ambito della guerra in Ucraina. La Francia vuole inoltre avanzare nel campo della dissuasione nucleare. "La sfida consiste nel mantenere il nostro vantaggio nella propulsione nucleare", ha spiegato una fonte del ministero degli Esteri francese al quotidiano "Les Echos". Nel test si conferma anche la realizzazione di una nuova portaerei nucleare che nel 2038 dovrà sostituire quella attuale, la Charles de Gaulle. Parigi vuole investire anche in una serie di settori mirati come quello della difesa cyber e nella sicurezza aerospaziale e dei fondali marini. Sono i "Nuovi luoghi di conflittualità e militarizzazione", ha detto Lecornu al quotidiano "Le Parisien". (Frp)