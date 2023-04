I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Iraq e Kurdistan firmano un accordo temporaneo per riprendere le esportazioni di petrolio - Il governo federale dell’Iraq e il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno hanno firmato un accordo temporaneo che consentirà di riprendere le esportazioni di petrolio a seguito dello stop dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che collega i giacimenti del nord dell’Iraq con la Turchia. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo cui l’accordo è stato siglato alla presenza del premier di Baghdad, Mohammed Shia al Sudani, e del primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, giunto quest’oggi nella capitale dell'Iraq a capo di una delegazione di alto livello. "L'accordo conferma la seria e sincera volontà del governo federale e del governo del Kurdistan di affrontare tutti i problemi e gli ostacoli che sono stati ereditati anni fa, i quali sono stati più volte rinviati senza trovare soluzioni”, ha dichiarato Al Sudani nel corso di una conferenza stampa congiunta con Barzani, esortando le autorità tecniche interessate a mettere in atto l’intesa immediatamente, in quanto qualsiasi ritardo nelle esportazioni avrà conseguenze sul bilancio 2023 e sulle entrate previste. Al Sudani ha chiarito che si tratta di un accordo temporaneo, in attesa dell’approvazione della legge di bilancio. Ad ogni modo, l’intesa raggiunta oggi “spianerà la strada per risolvere anche la controversia legata alla legge di bilancio, che si spera possa essere approvata quanto prima dalla Camera dei rappresentanti”, mentre si è in attesa di superare gli “squilibri” relativi alla legge sul petrolio e sul gas. “Ci sono fascicoli in sospeso da anni, ma ora c’è la volontà e l’interesse politico” per affrontarli, ha riferito Al Sudani. “Riprendere ad esportare petrolio dal Kurdistan gioverà a tutti”, ha invece evidenziato Barzani, secondo cui “fermare le esportazioni di petrolio è dannoso non solo per il popolo curdo, ma per l’intera popolazione irachena”. “Cercheremo un buon accordo inclusivo tra il governo federale e quello regionale senza trascurare alcun aspetto legato ai nostri diritti costituzionali, ma, anzi, per incoraggiare il rapporto” tra le due parti, ha aggiunto il capo del governo regionale di Erbil. (segue) (Res)