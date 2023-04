© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: in corso a Mosca incontro mediato da Russia e Iran su ripristino relazioni Ankara-Damasco - È iniziata oggi la riunione dei quattro viceministri degli Esteri di Russia, Iran, Turchia e Siria, che ha l'obiettivo di discutere la normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco. Lo riferisce l'emittente satellitare panaraba con sede in Qatar, "Al Jazeera". All'incontro parteciperanno Mikhail Bogdanov, rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e l'Africa; Ali Asghar Haji, consigliere per gli affari politici del ministro degli Esteri in rappresentanza dell'Iran; Ayman Soussan, viceministro degli Esteri in rappresentanza della Siria; e Burak Akcapar, vice ministro degli Esteri a capo della delegazione turca. Secondo fonti diplomatiche citate da "Al Jazeera", i colloqui di Mosca fungeranno da preludio al prossimo incontro tra i ministri degli Esteri dei quattro Paesi, in data ancora da definire. (segue) (Res)