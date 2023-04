I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: oggi atteso primo verdetto caso governatore Banca centrale per appropriazione indebita - Il primo verdetto sul caso del governatore della Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, accusato di appropriazione indebita, è atteso oggi a Parigi. Lo ha riferito il quotidiano “Al Akhbar”, vicino al movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, secondo il quale il giudice francese Aude Buresi dovrà decidere se confermare il sequestro dei beni di Salamé. Il verdetto, che sarà emesso per reati di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e vantaggi illeciti, rappresenta un notevole sviluppo del caso, tanto più che non è stata ancora pronunciata alcuna sentenza nei suoi confronti. Buresi ha tenuto un'udienza lo scorso marzo con Salamé. In Libano, Salamé comparirà giovedì 6 aprile davanti al primo giudice istruttore di Beirut, Charbel Abou Samra, nel corso di un'udienza rinviata dal mese scorso perché coincisa con la visita della delegazione giudiziaria francese. Il quotidiano ha spiegato che una delegazione composta da rappresentanti di Francia, Germania e Lussemburgo è attesa a Beirut il 25 aprile. (segue) (Res)