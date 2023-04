© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania: ministro Esteri a Bruxelles, focus su investimenti a sostegno economia giordana - Il vice primo ministro e ministro degli Affari esteri della Giordania, Ayman Safadi, ha incontrato oggi a Bruxelles il commissario europeo per l’Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhely, con il quale ha discusso dei preparativi per la conferenza sulla piattaforma di investimento tesa a sostenere l’economia giordana. Lo ha riferito l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”. L’incontro, durante il quale si è parlato dei modi per rafforzare il partenariato strategico e la cooperazione allo sviluppo tra Giordania e Unione europea (Ue), si inscrive nel quadro del programma di investimento a sostegno dell’economia di Amman, annunciato da Varhely lo scorso anno, durante una visita nella capitale del regno hashemita. Il piano prevede l’organizzazione di una piattaforma di investimenti tra Giordania e Ue, del valore di circa 2,5 miliardi di euro. (segue) (Res)