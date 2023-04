© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: segretario generale Ccg, condizioni favorevoli per colloqui di pace - Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassim al Budaiwi, ha affermato che le condizioni attuali sono "favorevoli per avviare colloqui di pace e raggiungere una soluzione politica in Yemen". Al Budaiwi ha chiesto "unità e sostegno dell'interesse supremo dello Yemen, in modo che possa godere di pace, sicurezza e stabilità", come riferito dall'emittente televisiva panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". Lo scorso 2 aprile, l'inviato delle Nazioni unite in Yemen, Hans Grundberg, ha dichiarato che il Paese sta affrontando un "momento critico", chiedendo la fine definitiva del conflitto. Il diplomatico svedese ha considerato la tregua mediata dall’Onu del 2 aprile 2022 come un "momento di speranza", anche se ha sottolineato che i rischi sono ancora grandi, indicando "la necessità di raggiungere misure più umanitarie, un cessate il fuoco a livello nazionale e una soluzione politica sostenibile". Le Nazioni unite avevano annunciato il 2 agosto 2022 l’estensione della tregua in Yemen per altri due mesi, dal 2 agosto al 2 ottobre 2022. Questa proroga aveva stabilito la cessazione delle operazioni militari offensive via terra, mare e aria all'interno e attraverso i confini del Paese. Tuttavia, la proroga è scaduta lo scorso ottobre 2022 e non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. (Res)