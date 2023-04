© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: capo Alta commissione elettorale, primo turno elezioni previsto entro la fine di quest’anno- Il primo turno delle elezioni presidenziali e legislative in Libia si svolgerà entro la fine di quest’anno e sarà seguito da un secondo turno nei primi mesi del 2024. Lo ha affermato il capo dell’Alta commissione elettorale, Emad al Sayeh, in un’intervista al quotidiano “Al Sabah”, precisando che saranno tre i processi elettorali che si svolgeranno nello stesso momento allo scopo di eleggere il presidente della Repubblica, i membri della Camera dei rappresentanti e quelli del Senato. “Tenere i tre processi elettorali simultaneamente è la miglior strada che si possa intraprendere”, ha affermato Al Sayeh, evidenziando che questi si terranno nel rispetto degli standard internazionali. “Prolungare il loro svolgimento minaccia l’intero percorso libico”, ha poi affermato il capo dell’Alta commissione, secondo cui è anche necessario presentare una norma che regoli l’organizzazione delle elezioni all’Alta commissione, in modo che questa possa esprimere il proprio parere prima delle autorità legislative e far sì che non vi siano ostacoli al processo elettorale. Al Sayeh ha poi fatto sapere che gli elettori che si sono già registrati alle elezioni del 2021 così come nelle elezioni precedenti, a partire da quelle dell’Assemblea costituente nel 2013, non dovranno farlo di nuovo, a meno che non desiderino cambiare il seggio elettorale. Ad ogni modo, il registro elettorale verrà riaperto e tutti coloro che vorranno farlo potranno registrarsi”. (segue) (Res)