I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Irini, indagate 311 navi mercantili e monitorati 15 voli sospetti a marzo - Nel mese di marzo 2023, l'Operazione EuNavFor Med – Irini ha indagato via radio 311 navi mercantili (su 8.958) ed effettuato 13 visite su navi con il consenso dei comandanti (su 447), mentre ha monitorato 15 voli sospetti (su 1.146) e continuato a monitorare 25 aeroporti (e piste di atterraggio) e 16 porti (e terminal petroliferi). Nel rapporto mensile dell'Operazione, si è inoltre riscontrato che uno Stato di bandiera, la Turchia, ha negato il consenso a salire a bordo e ispezionare le navi sospette in dieci occasioni (una in più da dicembre 2022). Il 29 marzo scorso, infatti, Ankara ha nuovamente negato il consenso all'ispezione della Mv Kosovak richiesto da Irini in conformità con la risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu 2292 sull'embargo sulle armi alla Libia. "Il Consiglio di sicurezza invita tutti i membri delle Nazioni Unite a collaborare con le ispezioni", ha riferito l'Operazione via Twitter. (segue) (Res)