I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Egitto: il Cairo ospiterà la Settimana dell'acqua del Cairo sulla sostenibilità idrica - La sesta edizione della Settimana dell'acqua del Cairo (Cww) porrà l'attenzione sui legami tra acqua e cambiamenti climatici, e quest'anno si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre. Lo annuncia il ministero dell'Egitto delle Risorse idriche e dell'irrigazione, citato dal quotidiano statale "Al Ahram". Il tema dell'evento è "Azione sull'adattamento della sostenibilità nel settore idrico". Alla Cww parteciperanno delegati di diversi Paesi e rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di questioni idriche. I risultati dell'evento saranno poi presentati un mese dopo, a Dubai, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28). "L'evento dimostra l'impegno dell'Egitto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'acqua e del cambiamento climatico", dichiara il ministro delle Risorse idriche, Hani Sewilam. Il Cairo "sta collaborando con gli Emirati Arabi Uniti, che ospitano la Cop28, per sottolineare la forte interdipendenza tra acqua e clima a livello globale", aggiunge il ministro, sottolineando che la Cww di quest'anno mira a incoraggiare l'uso delle moderne tecnologie e dell'innovazione per affrontare le sfide idriche. Inoltre, "l'evento si propone di elaborare soluzioni sostenibili per la gestione delle risorse idriche a fronte della sovrappopolazione e dei cambiamenti climatici", conclude il ministro Sewilam. (segue) (Res)