I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: approvato il regolamento interno dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo - La commissione per il Regolamento interno dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia, la camera bassa del Parlamento, ha approvato ieri la versione definitiva della bozza proposta dai deputati. Lo ha riferito il sito di informazione “Tunisie Numerique”. Il testo comprende 171 articoli, suddivisi in tredici capitoli, riguardanti disposizioni generali, procedure per l'adesione, blocchi parlamentari e immunità, le iniziative legislative da esaminare, il monitoraggio dell’operato del governo e i rapporti con i media, con la società civile e con i cittadini. La commissione per il Regolamento interno dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, costituita da 31 deputati, era stata eletta in due turni, il 17 dicembre 2022 e il 29 gennaio 2023, in concomitanza con le elezioni legislative nel Paese nordafricano, e aveva avviato le discussioni sulla bozza normativa lo scorso 15 marzo. (segue) (Res)