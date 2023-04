© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: segretario Esteri riceve ambasciatore Giordania, focus su Siria e questione palestinese - L’ambasciatore di Giordania ad Algeri, Shakir Atallah al Omoush, è stato ricevuto dal segretario generale del ministero degli Affari esteri algerino, Ammar Belani, per un incontro teso a discutere delle relazioni bilaterali tra i propri Paesi. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri algerino in un comunicato, durante l’incontro le parti hanno ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione tra Amman ed Algeri alla luce dello slancio testimoniato nell’ultimo periodo e hanno rivolto l’attenzione ad alcune questioni regionali e internazionali di mutuo interesse. Tra queste, quella palestinese, con riferimento alle “violazioni” commesse dalla “occupazione israeliana” e la sua “ostinazione a imporre una soluzione di uno Stato in modo unilaterale, violando il diritto internazionale e la legittimità internazionale”, allo scopo di “cambiare la natura di quei territori e cancellare l'identità degli abitanti dei territori palestinesi occupati". (Res)