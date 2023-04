Usa-Turchia: Blinken incontra omologo, focus su Nato e risposta al terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, a margine della ministeriale Nato in corso a Bruxelles. Prima del bilaterale, il capo della diplomazia statunitense ha valutato positivamente l’adesione della Finlandia all’alleanza, definendola “un momento storico”. Il colloquio, ha aggiunto, sarà anche una occasione per “fare il punto su una serie di altri temi”, come le conseguenze del terremoto che ha colpito la Turchia a febbraio. Il capo della diplomazia di Ankara si è detto “felice” di accogliere la Finlandia all’interno della Nato, ringraziando le autorità statunitensi per il sostegno fornito alla Turchia dopo il terremoto. (Was)