Sport: Colucci (M5s), deve essere mezzo di benessere

- "Quando si parla di uguaglianza, di integrazione sociale, di sviluppo, di parità di genere, si parla anche di sport. Il nuovo comma dell'articolo 33 che inseriamo nella Costituzione definisce un requisito essenziale dello sport: è libero, così come liberi sono l'esercizio dell'arte e della scienza e il loro insegnamento. Ripudiata la dimensione marziale e razziale fascista, lo sport acquisisce il suo ruolo di strumento formidabile di pace, data la sua innata attitudine ad affermare i valori della fratellanza e del rispetto ben oltre i confini nazionali. L'inserimento del valore dello sport in Costituzione sortisce un altro importante obiettivo: esclude che la tutela di questa pratica possa essere sotto-qualificata come situazione soggettiva: al legislatore e al governo è così posto l'obbligo di varare politiche concrete e strutturali. Le politiche per lo sport devono guardare alle fasce più vulnerabili della popolazione, alle aree più povere del Paese. Il governo deve perseguire politiche che facciano dell'attività sportiva un antidoto all'illegalità e alla dispersione scolastica, quale medicina delle marginalità, nonché un elemento cardine del welfare aziendale, come mezzo di benessere e socializzazione". Lo ha detto il deputato del Movimento cinque stelle, Alfonso Colucci, capogruppo nella commissione Affari costituzionali della Camera, nella dichiarazione di voto, in Aula, sulla proposta di legge per l'inserimento dello sport in Costituzione.(Rin)