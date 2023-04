Sport: Mollicone (Fd'I), bene inserimento in Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Carta costituzionale finalmente viene adeguata agli standard europei, anche con riferimento alla Costituzione spagnola e a quella portoghese. Un traguardo storico. Inserire la tutela dello sport in tutte le sue forme è un'importante innovazione che fornisce anche a noi legislatori nuove forme di coinvolgimento. La pandemia ha, infatti, evidenziato come la sedentarietà sia un rischio per la salute pubblica, così come per la salute mentale e l'impatto che la mancanza dello sport, inteso come rete sui territori, può avere nella coesione sociale. Un lavoro che abbiamo portato avanti sin dalla scorsa legislatura con le proposte di legge Iannone, Rampelli, Prisco e anche a mia firma. continuato con i colleghi Perissa e Amorese. Azione parlamentare che ha visto anche aspetti culturali, con una mostra dedicata ai grandi dello sport, come Pietro Mennea, tenutasi al Coni, in cui partecipò anche il ministro Abodi. Lo sport è economia e coesione sociale. L'inserimento dello sport in Costituzione è una battaglia storica della destra italiana, tanto che il primo atto parlamentare si rintraccia nella XIII legislatura, a firma di Giulio Maceratini". Lo dichiara, in una nota, il presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. (Com)