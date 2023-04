Emirati: allarme sanitario contro virus Marburg e restrizioni a viaggi verso focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso un secondo allarme sanitario contro il virus Marburg, esortando i propri cittadini e residenti a prendere misure preventive ed evitare i viaggi nei Paesi in cui è stato segnalato un focolaio. Lo riferisce l'emittente televisiva panaraba "Al Arabiya". Il ministero della Salute e della prevenzione ha esortato tutti "a essere consapevoli del virus che causa la febbre emorragica di Marburg e a evitare di viaggiare in Tanzania e Guinea Equatoriale, a meno che non sia necessario", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale degli Emirati "Wam". Il ministero ha inoltre evidenziato che "si stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie per contenere il virus nella sua attuale portata geografica, in conformità con gli standard sanitari internazionali. La situazione in questi Paesi viene monitorata attentamente per determinare la gravità globale della malattia". (segue) (Res)