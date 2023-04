Emirati: allarme sanitario contro virus Marburg e restrizioni a viaggi verso focolai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'Arabia Saudita e l'Oman hanno sconsigliato alla popolazione di recarsi in Guinea Equatoriale o in Tanzania. Da parte sua, l'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che "il numero di vittime dell'epidemia è doppio rispetto a quanto riportato dalle autorità". Ci sono svariate misure precauzionali da prendere in prevenzione del virus. "Se il viaggio è inevitabile, si dovrebbe evitare il contatto ravvicinato con persone malate, toccare superfici contaminate e astenersi dal visitare grotte e miniere", ha dichiarato il ministero della Salute. "I cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti che sono rientrati nel Paese dalle zone colpite devono isolarsi e rivolgersi alle strutture sanitarie più vicine o al pronto soccorso degli ospedali". Il ministero ha inoltre esortato i cittadini a non far circolare informazioni non ufficiali sul virus Marburg e a seguire solo le misure preventive emanate dalle piattaforme ufficiali, ha riferito "Wam", sottolineando che "il sistema di sorveglianza epidemiologica degli Emirati Arabi Uniti è molto efficace ed è coordinato con le altre autorità sanitarie". Il virus di Marburg è una malattia potenzialmente letale che provoca una forte febbre, accompagnata da insufficienza emorragica degli organi, ittero e altre gravi complicazioni sanitarie. Si trasmette dagli animali all'uomo in ambienti chiusi come le miniere o le grotte abitate dai pipistrelli. (Res)