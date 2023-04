Imprese: Bayer investirà 60 milioni di euro per espandere impianto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer ha comunicato che investirà 60 milioni di euro nell'espansione del proprio impianto per la lavorazione delle sementi a Pochuiky, in Ucraina. In questo modo, ha evidenziato il gruppo, “faremo la nostra parte per sostenere il piano di ricostruzione” del Paese aggredito dalla Russia, nonché “per garantire la sicurezza alimentare nella regione e nel mondo”. Prima dell'invasione russa dell'Ucraina, Bayer aveva investito nello stabilimento di Pochuiky 200 milioni di euro per espandere la produzione di semi di mais. I prossimi stanziamenti verranno utilizzati per finanziare l'acquisto attrezzature agricole e la costruzione di due rifugi antiaerei. (Geb)