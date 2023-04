Bosnia: premier Kristo con ambasciatore Ue, al via pacchetto di sostegno energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier bosniaca, Borjana Kristo, ha consegnato simbolicamente all'ambasciatore dell'Unione europea in Bosnia Erzegovina, Johann Sattler, l'accordo firmato sul pacchetto di sostegno energetico europeo previsto per l'anno 2023 a favore del Paese balcanico. "Il pacchetto del valore di 70 milioni di euro fornirà assistenza alle famiglie più vulnerabili nell'affrontare l'aumento dei prezzi e aiuterà nella transizione energetica in Bosnia Erzegovina", ha affermato la ministra, ripresa dalla stampa di Sarajevo. Kristo ha aggiunto che successivamente aiuti concreti andranno anche "alle unità abitative, in termini di efficienza energetica". Inoltre, sempre all'interno del pacchetto, "è previsto un sostegno alle piccole e medie imprese, che sono la base della nostra economia", ha affermato Kristo. Sattler ha da parte sua affermato che questo gesto simbolico significa che la Bosnia Erzegovina riceverà subito la prima tranche del pacchetto a sostegno "di circa 170 mila famiglie in Bosnia Erzegovina". (Seb)