Sanità: Schillaci, qualcuno vorrebbe celebrare funerale Ssn

- La pandemia “ha rimesso al centro dell’attenzione la salute, è stata l’unica cosa positiva”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo al convegno “Professioni e Sanità”, organizzato dai dipartimenti Sanità e Professioni di Fratelli d’Italia, presso il tempio di Adriano a Roma. “C’è chi vorrebbe celebrare il funerale del Servizio sanitario nazionale e – ha sottolineato Schillaci – fa sorridere che gli stessi che vorrebbero celebrare questo funerale sono stati gli assassini che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a determinare una situazione complessa che abbiamo ereditato e con grande tenacia stiamo affrontando per fare in modo che la sanità pubblica italiana torni a essere un punto di riferimento per i cittadini”. “Lo facciamo partendo dal capitale umano, insieme agli stakeholder, a quanti ogni giorno sono sul campo”, ha aggiunto Schillaci. (Rin)