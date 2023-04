Vinitaly: Ambrosi (Fd'I), settore di eccellenza e sinonimo di qualità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza del governo Meloni a Vinitaly indica l'attenzione dell'esecutivo nei confronti di un settore fondamentale della nostra economia e della nostra cultura. Parliamo infatti di un comparto con oltre 870.000 addetti che sul piano economico vale in Italia oltre 30 miliardi di euro ed è primo, come ha ricordato il premier, nella bilancia commerciale nella nostra nazione. Noi siamo i primi produttori al mondo di vino, secondi come consumatori e terzi come esportatori". Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputato di Fratelli d'Italia. "È dunque nostro interesse e dovere sostenere il settore, anche favorendo il ricambio generazionale: questa straordinaria realtà funziona infatti soprattutto grazie a tante famiglie che ci lavorano, che sono capaci di metter insieme tradizione, modernità e innovazione - prosegue la parlamentare in una nota -. Il governo e Fratelli d'Italia sono al lavoro per sostenere il made in Italy, favorendo le esportazioni e la prodizione interna. È un marchio la cui qualità è riconosciuta a livello internazionale e il nostro vino, amato in tutto il mondo, ne è una grande testimonianza. Per questo ci batteremo affinché non vengano apposte sulle bottiglie etichette con indicazioni sanitarie, come vorrebbe l'Irlanda, che creerebbero solo confusione nei consumatori e finirebbero per danneggiare il settore. Il nostro vino e il nostro cibo sono sinonimi di eccellenza, di qualità, di quella cura della terra e del lavoro che storicamente connotano l'Italia".(Com)