Rai: Appendino (M5s), Floridia persona giusta per presidenza Vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto soddisfatta dell'elezione di Barbara Floridia alla presidenza della Vigilanza Rai. Sono certa che saprà ricoprire il ruolo con serietà e impegno, fondamentali per assicurare una gestione adeguata dell'azienda. La Rai riveste un ruolo fondamentale nella vita culturale e sociale del nostro Paese ed è essenziale che la sua gestione avvenga con la massima trasparenza e imparzialità. Sono certa che la Barbare Floridia saprà garantire questo obiettivo, e mi congratulo con lei per la sua elezione". Lo dichiara, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. (Com)